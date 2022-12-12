Erdoğan'ın "Artı 1 Üye" talimatını Yerine Getirdi

AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu Süleyman Özcan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; teşkilatlara 'Artı-1 Üye' talimatı üzerine Ekim ayından bugüne hedefine her hafta bir üyeyi partiye kazandırmak olarak belirlediğini belirti.

Özcan; şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerinden 12. Hafta geçti, süreç devam ediyor ve bende her hafta 1 üye, bu hafta ise 2 yeni üye olmak üzere, toplam 13 yeni üyeyi partimize kazandırmış bulunmaktayım.

Üye formlarını ilçe başkanım Orhan Narin beyefendiye teslim ettim.

Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek, 2023'te yeni üyelerimizin ve dava arkadaşlarımızın desteği ile seçimi kazanacağız ve yine Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız inşaallah, durmak yok yola devam şeklinde konuşan Özcan siyasi çalışmalarına devam ediyor.