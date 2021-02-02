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Gündem Erdoğan’ın anayasa çağrısına Bahçeli ne dedi?
Gündem

Erdoğan’ın anayasa çağrısına Bahçeli ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına Devlet Bahçeli’den ne cevap geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, her siyasi partinin katılımıyla yeni bir anayasa çalışması yapılmasını teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa teklifine MHP lideri Bahçeli’nin vereceği cevap merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, )evlet Bahçeli’den yeni anayasa açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:30:00 - 2021-02-02 15:33:12
Erdoğan’ın anayasa çağrısına Bahçeli ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir Anayasa tartışmasının başlaması gerektiğini belirtirken "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz." açıklamasında bulundu. Erdoğan’ın ayni anayasa açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cevabı merak ediliyordu.

Erdoğan’ın anayasa çağrısına Bahçeli ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir. Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır" dedi.

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