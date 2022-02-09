Erdoğan’ın adaylığında hukuki hiçbir engel yok

Türkiye, 2023 yılı haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlere hazırlanırken bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı iddiaları üzerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Akit’e açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın adaylığının önünde anayasal engel olduğu yönündeki görüşlerin hukuki geçerliliği yoktur” diyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “2023’te Cumhurbaşkanımız 2’nci kez aday olabilecek, 2028 seçimleri öncesi Meclis erken seçim kararı alırsa 3’üncü kez aday olabilecektir. Şöyle ki; 2017 Anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemden Başkanlık Sistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın adaylık, seçim, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş ve sistemin yürürlük tarihi de 2018 olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklik sonrası Cumhurbaşkanı ile eski sistemdeki Cumhurbaşkanı aynı olamaz. Eski sistemde Cumhurbaşkanı sorumsuzdur, karar ve işlemleri yargı denetimi dışındadır. Yeni sistemde ise Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğu vardır. Karar, kararname ve tüm işlemleri yargı denetimine açıktır. Değişiklik öncesi Cumhurbaşkanı seçimi Anayasa 102’de düzenleniyordu. Anayasa’yı açın 102’nci maddeyi artık bulamazsınız. 2017 değişikliği ile mülga olduğunu görürsünüz. Adaylık ve seçim usulü 101’inci madde de sil baştan yeniden yazılmıştır” şeklinde konuştu.

Tunç şöyle devam etti; “Yeni Hükümet Sisteminde ‘Başbakanlık’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ yoktur. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmakta, Başbakanlığın görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı ve kabinesi tarafından kullanılmaktadır. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının partili olabilmesi de sağlanmıştır. Yeni sistemde ‘Cumhurbaşkanı’ aslında ‘Başkan’dır. ‘Başkan’ şeklinde düzenlenmemiş olması durumu değiştirmez. Önemli olan, adaylık, seçim usulü, yetki, görev ve sorumluluk açısından eskisinden farklı bir makamın oluşturulduğuna bakmak gerekir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında halk tarafından 5 yıllığına seçilmiş olup, parlamenter sistemin yetkilerine haiz iken, 2017 Anayasa değişikliği sonrası 2018 yılındaki seçimlerle yürürlüğe giren yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Dolayısıyla 2018’de birinci hakkını kullanmış, 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızın adaylığı ikinci kez gerçekleşmiş olacaktır. 2028 seçimleri öncesi Meclis erken seçim kararı alırsa üçüncü defa aday olabilecek, 2032’ye kadar görev yapabilecektir. 2014-2018 arası dönemde sorumsuzluğu olan, işlemleri Yargı denetimine kapalı, siyasi partiye üye olamayan bir Cumhurbaşkanı ile bugün Meclis’e ve yargıya karşı sorumlu, partili Cumhurbaşkanı aynı Cumhurbaşkanı değildir. Hükümet sistemi değişmiş, Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimini düzenleyen 102 mülga olmuş, adaylık ve seçim 101’de sil baştan yeniden yazılmıştır. Tartışmaların hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Tartışmalar ya kasıt ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır”