Erdoğan'ın açıklaması, heyecanı doruğa çıkardı! Bakan Berat Albayrak: Biraz meraklanalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan heyecanı doruğa çıkaran bir açıklama geldi.

Erdoğan cuma günü büyük bir müjde vereceklerini bildirerek Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inandığını söyledi ve açıklaması halinde bu işin heyecanının kaybolacağını ifade etti.

Erdoğan'ın ifadelerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan değerlendirme geldi.

"Cumayı bekleyelim, biraz meraklanalım"

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, merakla beklenilen müjdeli haberin Türkiye'de bir eksen değişikliği, dönüşüm ve değişim noktasında önemli bir süreç ve önemli bir haber olacağını kaydetti.

Albayrak, bunun için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemenin doğru olmayacağını ifade ederek "Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım." dedi.

Türkiye açısından çok daha güzel günlerin beklendiğini belirten Bakan Berat Albayrak, "Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece." değerlendirmesinde bulundu.