  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın açıklaması, heyecanı doruğa çıkardı! Bakan Berat Albayrak: Biraz meraklanalım
Gündem

Erdoğan'ın açıklaması, heyecanı doruğa çıkardı! Bakan Berat Albayrak: Biraz meraklanalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdeli haberle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:45:00 -
Erdoğan'ın açıklaması, heyecanı doruğa çıkardı! Bakan Berat Albayrak: Biraz meraklanalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan heyecanı doruğa çıkaran bir açıklama geldi.

Erdoğan cuma günü büyük bir müjde vereceklerini bildirerek Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inandığını söyledi ve açıklaması halinde bu işin heyecanının kaybolacağını ifade etti.

Erdoğan'ın ifadelerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan değerlendirme geldi.

"Cumayı bekleyelim, biraz meraklanalım"

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, merakla beklenilen müjdeli haberin Türkiye'de bir eksen değişikliği, dönüşüm ve değişim noktasında önemli bir süreç ve önemli bir haber olacağını kaydetti.

Albayrak, bunun için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemenin doğru olmayacağını ifade ederek "Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım." dedi.

Türkiye açısından çok daha güzel günlerin beklendiğini belirten Bakan Berat Albayrak, "Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli
Gündem

Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK-PYD arasında yansıtılan kavganın bir tuzak olabileceği uyarısında bulundu...
Türkiye'den ilk açıklama geldi: Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın!
Gündem

Türkiye'den ilk açıklama geldi: Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın!

Mali’de yaşanan askeri darbe ile ilgili Türkiye’den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı İbr..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı