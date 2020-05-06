Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çılgına döndüler! Hortumları kesilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu öncesi kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları sonrası baro ve tabip odaları başta olmak üzere bu yapılarda düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Acilen yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro ve odalar için "Meclis'te neticelenmeyi bekleyen çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyeti var. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

TMMOB hortumlar kesilecek diye çılgına döndü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin ardından bir basın açıklaması yayınladı.

"Birliğimizi ve demokrasiyi savunacağız" başlığıyla yayınlanan bildiride TMMOB, odalarda demokrasi olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına, "Boyun eğmeyeceğiz, direneceğiz, karşı koyacağız," şeklinde komik bir cevap verdi.