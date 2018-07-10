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Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'nin ilk işi!

Açıkladığı yeni kabine üyelerini Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından bakanların ilk işi bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin etmek olacak.

10 Temmuz 2018 Salı 01:59
Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'nin ilk işi!

Yeni kabine üyelerinin ilk işi bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin etmek olacak.

YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri açıkladı...

İşte yeni bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 01:59
  1. YENİ KABİNE
  2. yeni bakanlar

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