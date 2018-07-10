Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'nin ilk işi!
Açıkladığı yeni kabine üyelerini Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından bakanların ilk işi bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin etmek olacak.10 Temmuz 2018 Salı 01:59
Yeni kabine üyelerinin ilk işi bugün saat 15.00'te TBMM'de yemin etmek olacak.
YENİ KABİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri açıkladı...
İşte yeni bakanlar:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
1. Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
2. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
3. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
4. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
5. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
8. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
9. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
10. Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan
12. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
14. Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
16. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
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