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Gündem Erdoğan'ın açıkladığı kararların ardından esnafta büyük sevinç! Sabahı beklemeden hazırlıklara başladılar
Gündem

Erdoğan'ın açıkladığı kararların ardından esnafta büyük sevinç! Sabahı beklemeden hazırlıklara başladılar

Kabine toplantısının ardından restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinin müşteri kabul edeceğinin açıklanmasının ardından, Batman'daki işletme sahipleri sabaha hazır olmak için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:34:00 -
Erdoğan'ın açıkladığı kararların ardından esnafta büyük sevinç! Sabahı beklemeden hazırlıklara başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, korona virüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletmelerin kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını duyan Batman'daki lokanta ve kafe işletmecileri sabaha hazır olmak için uzun süredir kapalı olan işletmelerinin kapılarını açarak hazırlıklara başladı.

Yapılan açıklamaya sevindiklerini belirten kafe işletmecisi Aydın Aksoy, "Bizim masa ve sandalyelerimiz toplu haldeydi. Bu açıklamalar ile birlikte bütün hazırlıklarımızı yaparak yarına hazır olmak istiyoruz. Müşterilerimiz yarın geldiğinde mağduriyet yaşanmasın diye çalışmalara başladık. Her şey için çok teşekkür ederiz" dedi.

Sason ilçesinde restoran işletmecisi ve kebap ustası olarak çalışan Mehmetcan Usta da, “Uzun süredir bizim mekan kapalıydı. Gözlerimiz bu akşam yapılan açıklamadaydı. Açıklamalarla birlikte hemen hazırlıklara başladık. Yarına tam hazırız” diye konuştu.

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