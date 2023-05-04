  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan’ı taklit edeyim derken olanlar oldu! Bay Kemal’den pr fiyaskosu
Siyaset

Erdoğan’ı taklit edeyim derken olanlar oldu! Bay Kemal’den pr fiyaskosu

Yeniakit Publisher
2023-05-04 15:13:00 -
Erdoğan’ı taklit edeyim derken olanlar oldu! Bay Kemal’den pr fiyaskosu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafını iki defa üst üste değiştirdiği nedeniyle Twitter mavi tiki kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dün kapak ve profil fotoğraflarında değişikliğe gidildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyah tonlarının kullanıldığı kapak ve profil fotoğrafları kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun aydınlık günler vadettiği seçim kampanyasında kapkara fotoğrafların kullanılması danışmanlarının da eleştirilmesine neden oldu.

Bu eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapak fotoğrafı aynı kalırken profil fotoğrafı renkli hale geri getirildi.
Ancak iki defa yapılan değişiklik Twitter'da kural ihlaline neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu hatayla seçimlere 10 gün kala mavi tikinden oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 1 Mayıs'ta 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda pilot montu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce Sözcü TV’de Uğur Dündar’ı madara etti! Sadece iktidara değil, muhalefete de muhalefet edilir
Gündem

Muharrem İnce Sözcü TV’de Uğur Dündar’ı madara etti! Sadece iktidara değil, muhalefete de muhalefet edilir

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iktidarın yanlışlarını eleştirirken, muhalefetin de yanlışlarını eleşti..
İşte Saadet Partisi'nin geldiği son nokta! Karamollaoğlu dua ederken CHP'liler bakın ne yaptı
Siyaset

İşte Saadet Partisi'nin geldiği son nokta! Karamollaoğlu dua ederken CHP'liler bakın ne yaptı

CHP'nin İzmir mitingine katılarak konuşma yapan Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'ni getirdiği son nokta büyük tepki topladı. Sosyal me..
İbrahim Saraçoğlu çay önerdi: Öksürüğü ve balgamı bıçak gibi kesiyor! Formülü için çay alımında püf nokta
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu çay önerdi: Öksürüğü ve balgamı bıçak gibi kesiyor! Formülü için çay alımında püf nokta

Hasta olanlar ya da hasta olmak istemeyenler İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği şifa kaynağı çay tariflerini merak ediyor. Öksürük, balgam, soğu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23