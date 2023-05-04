Erdoğan’ı taklit edeyim derken olanlar oldu! Bay Kemal’den pr fiyaskosu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dün kapak ve profil fotoğraflarında değişikliğe gidildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyah tonlarının kullanıldığı kapak ve profil fotoğrafları kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun aydınlık günler vadettiği seçim kampanyasında kapkara fotoğrafların kullanılması danışmanlarının da eleştirilmesine neden oldu.

Bu eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapak fotoğrafı aynı kalırken profil fotoğrafı renkli hale geri getirildi.

Ancak iki defa yapılan değişiklik Twitter'da kural ihlaline neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu hatayla seçimlere 10 gün kala mavi tikinden oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 1 Mayıs'ta 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda pilot montu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yapmıştı.