Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı
Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirve sonrası Ankara'ya dönüş yapan Başkan Erdoğan'ı karşılayanlar arasında mazbatasını alan Mansur Yavaş da vardı.09 Nisan 2019 Salı 07:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı.
CHP'lilerin tepki ne olacak
Mansur Yavaş'ın karşılama törenine gitmesini CHP'lilerin nasıl karşılacağı merak ediliyor.
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