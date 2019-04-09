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Seçim 2019 Sayfası

Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı

Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirve sonrası Ankara'ya dönüş yapan Başkan Erdoğan'ı karşılayanlar arasında mazbatasını alan Mansur Yavaş da vardı.

09 Nisan 2019 Salı 07:40
Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı.

CHP'lilerin tepki ne olacak

Mansur Yavaş'ın karşılama törenine gitmesini CHP'lilerin nasıl karşılacağı merak ediliyor.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 07:43
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya
  4. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • sahravansahravan17 dk önce
    "chp ülkeyi kurdu" cümlesi ile "pusulayı orangutanlar buldu" cümlesi aynı gerçekliği ifade eder.
  • Ali can Ali can 25 dk önce
    Çok doğru bir hareket tebrikler Mansur bey,çünkü karşılamaya gittiği kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin geleceği için kutuplaşma olmamalı. İnşallah diğer belediye başkanlarına bu örnek davranış ders olur, Türkiyenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ32 dk önce
    CHP LİLER EGOİST DEGİLDİR. TURKİYE DEVLETİNİN PROTOKOLLERİ VARDIR. CHP BU ULKEYİ KURDU.TABİKİ KURDUGU ULKENİN KURALLARINA İLK KENDİ UYAR. BUNU BÖYLE BİLİN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  • MilitanMilitan37 dk önce
    Kendi değerini yükseltiyor bunun alana alınmaması gerekir 1.güvenlik zaafiyeti oluşturur bunun lduğu yere pkklılar dhkpcliler alman ajanlar suikastçiler rahat girebilir 2. Sinek gibi mide bulandırıyor 3. Mansur niraz yavaş olsun nihayetinde havaalanının çöplerini toplayacak başkan yerde çöp görsün ve milletin içinde burda protokolcülük oynayacağına şu çöpleri temizle diye aşağılamalı
  • tekirdagtekirdag38 dk önce
    chp li olarak tepki gösteriyorum. olması gerekeni yapmış, başkentin büyük şehir belediye başkanı olarak cumhurbaşkanını karşılamış. sorun nerede ki burada?
  • MeraklıMeraklı42 dk önce
    Çok merak ediyorum Süleyman soylu nasıl baktı yüzüne hani kazansada koltuğa aturtmazdi parmak sallıyordu ne oldiiiiii rengun soldiiiiiii
  • DavudDavud47 dk önce
    Tabii ki karşılayacak,
  • BekirBekir51 dk önce
    CHP liler ne tepki gösterecek ki, sizin bunu sorgulamaniz cok abes. Belediye baskani cumhur baskanini karsilamis gayet normal.
  • ÜmitÜmit53 dk önce
    Abi CHP liler sağcı ülkücü bir adaya oy verdi oda onları kullandı koltuğu aldı yavaş kominist solcu birisi değil zaten ahmak denir yavaşın onlara tabi olacağını sanan CHP nin solcuların dediğini yapacağını sanan ahmaktırzaten
  • Iso85Iso851 sa önce
    Arkadas biri cumhurbaskani biri belediye baskani protokol oyleyse ne var bunda durduk yere insanlari gaza getiriyorsunuz adam olun biraz

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