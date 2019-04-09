Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirve sonrası Ankara'ya dönüş yapan Başkan Erdoğan'ı karşılayanlar arasında mazbatasını alan Mansur Yavaş da vardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.