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Siyaset Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!
Siyaset

Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!

CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı Uğur Dündar’ın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit etme küstahlığında bulunan Metin Akpınar’ın, Kemalist Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda ise demokrasiden dem vurması komik karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:48:00 -
Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!

 yeniakit.com.tr 

Müjdat Gezen ile birlikte CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı Uğur Dündar’ın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit eden Metin Akpınar, solak medya aracılığıyla ‘darbeci’ kimliğini gizlemenin telaşı içine düştü.

Akpınar geçtiğimiz yıllarda Müjdat Gezen ile birlikte Halk TV’de yayınlanan Uğur Dündar’ın Halk Arenası programında skandal sözler sarfetmişti. Akpınar, iç savaş çağrısıyla başladığı konuşmasını darbe çağrısına kadar götürmüştü.

Darbe çağrısı yapmıştı

Programdaki konuşmasında AK Parti tabanını 'Artarak çoğalan bir gergedan virüsü' diye tanımlayan Akpınar, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Akpınar, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilâl oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilâl oldu. Bakalım darısı kimin başına" diyerek darbe çağrısında bulunmuştu.

Şimdide demokrasi savunuculuğuna soyundu!

Skandal sözleri büyük infial uyandıran Akpınar, Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekine verdiği röportajda demokrasi savunuculuğuna soyundu.

Erdoğan’ın darbe ile tehdit etme küstahlığında bulunan Akpınar Cumhuriyet’e verdiği röportajında “160 milyon doz ömür boyu etkili demokrasi aşısını bulmak lazım, başka çara yok!” ifadeleri kullandı.

Meşru hükümeti darbe ile tehdit edip, ardından demokrasiyi savunan bir görüntü çizmesi Metin Akpınar’ın içine düştüğü samimiyetsizlik batağını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Gökhan Afşar

Bence sanatçılar ın siyaset le işi olmamalı herkes işini yapmalı yok illa ki siyaset yapacaksanız meydana çıkacaksınız herkes boyunun ölçüsünü alacak
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