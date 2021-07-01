Erdoğan'ı hedef alan Meral Akşener'e tepki: Milletimiz FETÖ'ye güvendiğinizi unutmadı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'sömürge valisi' sözlerine AK Parti'den çok sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, 'Milletimiz FETÖ'ye güvendiğini unutmadı' ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Türkiye karşıtı söylemleri ve büyüyen Türkiye'nin her fırsatta karşısında yer alma alışkanlığı devam ediyor. Emperyalizme ve küresel güçlere karşı tek kelam edemeyenler, emperyalizme ve piyonlarına karşı direnen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “sömürge valisi” diyerek, emperyal güçlere adeta el sallıyor.

'Milletimiz FETÖ'ye güvendiğini unutmadı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken Akşener'e en sert tepki AK Parti'den geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Akşener'in skandal açıklamasına, ''Milletimiz, FETÖ'ye güvenip 15 Temmuz'dan önce 'yakın zamanda başbakan olacağım' sözünü daha unutmadı.'' sözleriyle karşılık verdi.

"Sömürge valisi, HDP'ye bile uşaklık eden çarpık ittifakınızdan çıkar"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kendini bilmez Meral Akşener, darbe ve işgal girişimini milletle beraber püskürten Cumhurbaşkanımıza "Sömürge valisi" dedi utanmadan. Terbiyeye davet ederdim ama o sadece Demirtaş'ın kahvaltı davetine gider. Sömürge valisi, HDP'ye bile uşaklık eden çarpık ittifakınızdan çıkar.'' ifadelerini kullandı.

"Tartmadan konuşuyorsan aldığın cevaptan incinmeyeceksin"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Milletimizin % 52,29 oyuyla, doğrudan halk tarafından seçilen İlk Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a % 7,29 oy alan Meral Akşener "sömürge valisi" diyorsa bundan en başta %7,29 rahatsızlık duymalı. Sözünü hiç tartmadan söylüyorsan, aldığın cevaptan incinmeyeceksin.'' ifadelerini kullandı.