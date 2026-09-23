Gençler insandan çok yapay zekaya güveniyor!

Raporda, eğitimin gençlerin yapay zekayı ne kadar ve nasıl kullandığına ayak uyduramadığı ve bu farkın kurumun değer kaybı olarak ortaya çıktığı vurgulandı. Yapay zekaya insan odaklı güçlü bir yanıt verilmemesi durumunda gençlerin güvenlerini yapay zekaya bağladığı ifade edildi. Raporun yazarları, eğitim kurumlarını teknolojiyi gelişen bir gerçeklik yerine bir tehdit olarak gördükleri gerekçesiyle eleştirdi. Okul ve üniversitelerin yapay zekaya etrafı çevrilmesi gereken geçici bir unsur gibi yaklaştığı kaydedildi.