Gençler insandan çok yapay zekaya güveniyor!
İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, gençlerin neredeyse yarısının bilgi doğrulama konusunda insanlardan ziyade yapay zekaya güvendiğini ortaya koydu. Araştırma, gençler arasında yapay zekanın bilgiye ulaşma ve bilgilerin doğruluğunu değerlendirme süreçlerinde giderek daha fazla tercih edildiğini gösterdi. İngiltere'de 11 ila 24 yaş arasındaki 4 binden fazla kişiyle yapılan anket, okulların yapay zekanın ilerleyişine uyum sağlayamaması halinde bir "geçerlilik krizi" ile yüzleşmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.