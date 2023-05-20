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Gündem Erdoğan’ı devirmek için didinip duran Babacan çark etti! Erdoğan ile beraber çalışmaya hazırız
Gündem

Erdoğan’ı devirmek için didinip duran Babacan çark etti! Erdoğan ile beraber çalışmaya hazırız

Yeniakit Publisher
2023-05-20 11:12:00 -

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel'de seçime yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ı devirmek için didinip duran Babacan meclis aritmetiğini görünce çark etti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel'de seçime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhur İttifakı ile ilgili bir açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz. Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir. Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız."


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Yorumlar

Zekeriya

Bebecan iktidardan tepki gelmedi diyorsun ya sen vaziyeti anlamamışsın.Yiğidim seni kimse kale alıp cevap vermedi söylediğiniz taraftarınızda bile karşılık bulmadı siz olayları yanlış okudunuz hala da yanlışa devam ediyorsunuz.Yorulma fazla siz büyük değilsiniz ayna sizi yanlış gösteriyor.

Harun

sana yakışan budur
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