Erdoğan’ı devirmek için didinip duran Babacan çark etti! Erdoğan ile beraber çalışmaya hazırız

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel'de seçime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhur İttifakı ile ilgili bir açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz. Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir. Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız."



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