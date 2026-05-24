Erdoğan'ı arayarak karar verdi! Trump tüm dünyanın beklediği haberi duyurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın kilitlendiği ABD-İran krizinde tarihi bir dönüm noktasına girildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen barış anlaşmasının büyük ölçüde tamamlandığını müjdelerken, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok dünya lideriyle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dünyanın kilitlendiği ABD- İran müzakerelerinde tarihi anlar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok dünya lideriyle anlaşmaya dair kritik görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Anlaşmanın son ayrıntılarının masada olduğunu vurgulayan Trump, barışın kısa sürede resmen açıklanacağını duyurdu.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ve küresel ekonominin kaderini değiştirecek bu tarihi anlaşma öncesinde liderler düzeyinde çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Trump, sürecin küresel dengelerini istişare etmek amacıyla aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok stratejik ülkenin lideriyle doğrudan temas kurduğunu ve anlaşmaya dair detayları paylaştığını ifade etti.

ANLAŞMANIN DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

İran ile devam eden müzakerelerin gidişatına dair oldukça net ve umutlu konuşan Trump, küresel kamuoyuna heyecan yaratan şu mesajı verdi:

"Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve yakında duyurulacak. Anlaşma büyük ölçüde tamamlandı, artık sadece son ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz."

 

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIYOR

Trump’ın yaptığı açıklamanın en dikkat çekici ve piyasaları rahatlatacak maddesi ise Hürmüz Boğazı'na yönelik oldu. Savaş sürecinde abluka altına alınan ve küresel petrol ticaretinin kalbi sayılan bölgeyle ilgili konuşan ABD Başkanı, "Anlaşmanın birçok diğer unsuru yanında, Hürmüz Boğazı açılacak" diyerek krizin ekonomik ayağının da çözüme kavuştuğunu ilan etti.

Resmi duyurunun ve anlaşma metninin önümüzdeki saatlerde Beyaz Saray tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Yorumlar

Mahmut

Yav sizin hic dogru haberiniz olmayacakmi birader.. Kel alaka baslik.. Sanki TE dunyayi yionetiyor. Trump tuvalete gitmek icin izin de istemismi??

Hakk

Kimin sayesinde tabi ki sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğanın sayesinde. O olmasaydı belki şimdiye Türkiye yine...... neyse ne söylemek istediğimi anlayan anlamıştır
