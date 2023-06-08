Erdoğan’ı Abdülhamid gibi yedirtmedik

Muhammet Kutlu Ankara

TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen karakteri Tahsin Paşa rolü ile milyonların beğenisini kazanan, AK Parti’nin çiçeği burnunda Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu hem hızlı bir giriş yaptığı siyaset hem de “Payitaht Abdülhamid” dizisine ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Dizi ile tarihin tekrarlamaması için alt yapıyı hazırladık

Payitaht Abdülhamid dizisinin tarihe tanıklık eden kült bir dizi olduğunu ve yeni nesle o dönemi çok net şekilde anlattığını söyleyen Yenişehirlioğlu, “Payitaht Abdülhamid’de Abdülhamid Han’ın hayatının işlenmesinin ana sebeplerinden biri, o dönemle bu dönemin bir biriyle çok benzer olmasıydı. Düşmanlıklar, dostluklar, uluslararası güçlerin niyetleri ve Türkiye düşmanlıkları, aşağı yukarı bugünle bire bir örtüşüyor. Malum ‘tarih tekerrür eder’ diye bir kural vardır. Ama tarihten ders almayanlar için tarih tekerrür eder. Eğer tarihten ders alıyorsanız o zaman bunu değiştirip dönüştürme gücünüz ortaya çıkar. Biz o dönemi yeni neslimize, insanımıza anlatmak, oynanan oyunları göstermek ve bundan dersler çıkartarak bugünü inşa etmelerinin alt yapısını hazırladık aslında” dedi.

Millet liderine sahip çıktı tarih tekerrür etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teveccüh göstermesiyle milletvekili seçilerek siyasete en üst makamdan davetle atıldığını aktaran Yenişehirlioğlu şöyle devam etti: “Bu dizinin etkisinin hiç geçmediği, dünyanın birçok ülkesinde yayınlanıp aynı etkiyi sürdürdüğü için, doğal olarak Cumhurbaşkanımızın yanında verdiğim fotoğraf, o dizideki Abdülhamid Han’ın yanındaki Tahsin Paşa’nın duruşuyla eş değer olarak kabul edildi. Sosyal medyada da viral oldu. Elhümdülillah biz tarihi iyi okuyarak, bundan dersler çıkararak, tarihin tekerrür etmesini değil, tarihten ders alıp tarihin tanıklığını değiştirip dönüştürmeye yönelik çalışmalar ortaya koyduk. Nitekim Cumhurbaşkanımız seçimler sonucunda, tekrar kaldığı yerden vazifesine devam etti. Bütün dünyadaki küreselciler, emperyalistler, bütün terör şebekeleri el birliği yapmış olmasına rağmen, topu tüfeği bir tek şahsı yıkmak üzere konuşlandırırken, vatandaşımızın teveccühü sayesinde bunu başaramadılar. Tarih tekerrür etmedi. Abdülhamid Han’a yapılanlar Cumhurbaşkanımıza yapılamadı. Halkımız, ‘Evet biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Biz onun yönetimini arzu ediyoruz. Meclis çoğunluğunu ona ve Cumhur İttifakı’na teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı yerden vazifesine devam etmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye’yi uluslararası platformda yüceltecek, büyütecek ve güçlü kılacak olan kişinin o olduğuna inanıyoruz’ dedi ve benim varlığım da enteresan bir renk oluşturdu açıkçası.”

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