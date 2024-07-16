  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atilla Yeşilada'dan ters köşe! Dolar tahminini bir anda değiştirdi: 13 lira birden değişir

'Petrol yok' diye beton dökülen kuyuların olduğu şehirde 130 tonluk petrol gelişmesi! İnanılmaz gelişme

İsrail kuklası Trump’ın başkan yardımcısına bakın!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar: Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya patladı

2024-YKS sonuçları açıklandı

Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Başkan Erdoğan'dan flaş FETÖ açıklaması! Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

16 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Hain darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Alâ: Bu vücudu feda etmeye hazırım

Hulusi Akar'dan şoke eden 3. Dünya savaşı açıklaması
Gündem Erdoğan'dan YKS paylaşımı
Gündem

Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:58:00 - 2024-07-16 11:59:01
Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'dan flaş FETÖ açıklaması! Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
Başkan Erdoğan'dan flaş FETÖ açıklaması! Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş FETÖ açıklaması! Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

{relation id:1869887 slug:'her-seyi-yapabilirsiniz-ama-erdogani-bununla-itham-edemezsiniz-butun-dunya-erdoganin-bunu-yapmayacagini-bilir'}
ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1869834 slug:'baskan-erdogandan-flas-feto-aciklamasi-modern-zaman-hashasilerini-affetmeyecegiz'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23