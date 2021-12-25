Erdoğan'dan yeni "döviz kuru" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamalarında çakılan döviz kurlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:

Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Birileri döviz yükselince Türkiye ekonomisi batacak diye sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanması 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim.

Türkiye'nin gerçekleri ile, ülkemizin menfaatleri ile ilişkisi bulunmayanların spekülasyonları ile ülkemizi boğmak istediler. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu.