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Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan yeni askerlik sistemindeki süreler üzerinde yeniden çalışılmasını önerdiği ve bu çalışmalarda sürenin ne kadar kısaltılabileceği seçenekleri üzerinde durulmasını istediği belirtildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...

Askerlik yaşına gelen yaklaşık 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan taslak çalışma, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından önceki günkü Bakanlar Kurulu’nda anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taslak çalışmada öngörülen süreleri uzun bulunduğu, bu nedenle “süre indirme” hedefli seçenekler üzerinde çalışılmasını istediği söylendi.

"Türk insanı askerlik anısı olmasını ister"

Yeni askerlik sistemine ilişkin taslakla ilgili kulislerde değişik seçenekler konuşuluyor. Taslakta 6-9-12 olarak belirtilen süre seçeneklerinde 3 ay süreli temel eğitim şartı bulunuyor. Daha önce bedelli askerlik için yapılan çalışmalarda gündeme gelen “Temel eğitim tamamen kaldırılsın” önerisine hem Erdoğan hem de Akar, “Türk insanı kısa da olsa bir askerlik anısı olmasını ister. Bu nedenle temel eğitim yapılmalı” gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.

Temel eğitimden sonra...

Hürriyet'in haberine göre, üç aylık temel eğitimden sonra geriye kalan ayların nasıl tamamlanacağıyla ilgili farklı formüller üzerinde durulduğu öne sürülüyor. ‘Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmalarının’ da seçenekler arasında olduğu iddia ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) değişik meslek gruplarından dönemsel personel ihtiyacını, bedel ödemek istemeyenlerden karşılamasının da bir başka seçenek olduğu öne sürülüyor. Kulislerde bu kapsamda temel eğitim sonrası askerlik yapacak yükümlülere asgari ücret ödenebileceği de konuşuluyor.

Celpte esneklik

Başta öğretmen ve hâkim olmak üzere bazı meslek gruplarından yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için bu grupların celplerinde esnekliğe gidilebileceği ve onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi imkânının sağlanabileceği ileri sürülüyor. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilebileceği belirtiliyor. Bazı meslek gruplarının temel eğitim sonrası askerliklerini kamu hizmeti yaparak tamamlayabileceği de iddialar arasında.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
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