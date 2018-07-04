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Erdoğan'dan vatandaşa 'idam' cevabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın hayvan hakları yasası ve idam cezası ile ilgili sorusu üzerine, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” yanıtını verdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:12
Erdoğan'dan vatandaşa 'idam' cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü çıkışında kendisine el sallayan vatandaşlarla sohbet etti.

Aracını durdurarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Erdoğan, bir kadının hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki soruları üzerine, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” dedi.

Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatırını sordu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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