Erdoğan'dan vatandaşa 'idam' cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü çıkışında kendisine el sallayan vatandaşlarla sohbet etti.

Aracını durdurarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Erdoğan, bir kadının hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki soruları üzerine, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” dedi.

Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatırını sordu.