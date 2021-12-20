Erdoğan'dan VakıfBank Spor Kulübü ve Fenerbahçe Opet'e tebrik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü’nü ve Dünya 3’üncüsü olan Fenerbahçe Opet’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü’nü ve aynı turnuvada Dünya 3’üncüsü olan Fenerbahçe Opet’i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.