Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: Allah'ın izniyle yine başaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finalinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Fatih’in mirasına uygun şekilde Ayasofya’nın aslına kavuşması ülkemizin medeniyet değerleri ile kucaklaşmasının tek başına sembolüdür. Türkiye Yüzyılı derken sadece kendimizin sadece 85 milyonun değil koskoca bir medeniyeti kucaklayışı, yeniden dirilişi ifade ediyoruz. Bu güne kadar girdiğimiz mücadeleden alnımızın akıyla çıktığımız gibi bu hedefe de ulaşacağız. Son dönemin en çok bedel ödeyeni bin yıla aşkın süredir dünyaya mührünü vuran İslam dünyası olmuştur."

"Allah'ın izniyle yine başaracağız"

Türkiye'nin yeniden yükselişe geçeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sevindirici gelişmelerin, hayatın her alanında ülkemizi ve milletimizi zirveye çıkartacak yeni bir inkişafın temeli haline dönüştürmek istiyoruz. Hiç şüphesiz bu yükselişi de, kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alan inancımızın, itikadımızın, medeniyetimizin gücü ile sağlayacağız. Tarih boyunca pek çok coğrafyada, bin yılda bunu başardık Allah'ın izniyle yine başaracağız" dedi.

Kaynak: TRT Haber

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