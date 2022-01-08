Erdoğan'dan TTB'ye Osmanlı tokadı: Siz ne sahtekar, ne yalancısınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek. Soruyorum, inanır mıydınız? Şimdi kaptan köşküne geçtim pilotla beraber yüksek hızlı treni kullandık.

Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik. İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihimizin en üst seviyesine getirdik. Nankörleri koy bir kenara takdir eden eder. Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye. Eski Türkiye'nin ne olduğunu aslında en iyi onlar biliyor. Varsın millet sefalete, umutsuzluğa gark olsun yeter ki bunların gemileri yürüsün dertleri bu.

Tabi, ülkemizde maalesef böyle bir muhalefet, siyaset anlayışı var. Yalansa yalan, dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Türkovac aşısını üretiyor adamlar diyor ki böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlar hiç sesiniz çıkmadı. Bu cambazlar, sahtekarlar maalesef o dönem hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını savunmadı. şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı? Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

Kimin ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için gecesini gündüzüne kattığını kimin milletin felaketinden medet umduğunu herkese göstereceğiz.

Dün Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17-25 Aralık kumpasındaki meselenin adalet olmadığı artık şüpheye mahal olmayacak kadar netleşmiştir.