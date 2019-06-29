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Erdoğan'dan 'Trump', 'Putin' ve 'Macron' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:43
Erdoğan'dan 'Trump', 'Putin' ve 'Macron' açıklaması!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek önemli açıklamalara imza attı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan az önce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve bugün sona eren G20 2019 Osaka Zirvesi, küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olmuştur. Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye'nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk. ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Putin ile görüşmesine ilişkin ise, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Erdoğan, Macron ile ilgili görüşmesini ise şu şekilde açıkladı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye-Fransa ilişkilerine dair birçok konuyu masaya yatırdık, ülkelerimiz arasındaki meselelerin çözümüne ve ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ortak bir bakış açısına sahip olduğumuzu teyit ettik."

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. ABD Başkanı Donald Trump

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