Erdoğan’dan, terörist marşıyla yürüyen CHP İstanbul İl Başkanı’na tepki: CHP’li Kaftancıoğlu DHKP-C militanıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Ömer Öztürk Camii çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Melih Bulu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını protesto edenler olduğu hatırlatılarak, “Bunu nasıl değerlendirirsiniz. Öğrencilerle görüşme durumu söz konusu olabilir mi?” şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı verdi:

Onlar öğrenci değil ki görüşeyim

“Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP’nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce iki üniversitede, İstinye ve Haliç üniversitelerinde rektörlük yapmış bir hocamızdır. Bütün bunlarla beraber de yine kendi ilgi alanı içerisinde belli, gerçekten yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ’den itibaren tutunuz buraya kadar. Yani biz de YÖK’ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden ki bana 9 isim teklif edilmiştir ve bu 9 isim içerisinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey’i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi’ne layık gördük. Ben Melih Bey’in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.”

ABD ektiğini biçiyor

ABD kongresinde yaşanan olayları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Amerika’nın tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını gördük. Çünkü lafa geldiği zaman ‘demokrasinin beşiği’ diye ifade edilen Amerika’daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika ve Amerika’nın medyası, özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın Amerikan medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi adeta tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız, siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken Amerika’nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük ve demokrasi için bir yüzkarası olduğunu görüyoruz.”

CHP’li zat Anayasa’dan bîhaber

Erdoğan, başörtüsüne ilişkin soru üzerine de şöyle devam etti: “Şu anda zaten başörtüsüyle ilgili konuda Anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa’dan bîhaber. Bizler öyle adımlar attık ki şu anda gördüğünüz gibi hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin hemen her kademesinde artık görev almaya başladı. Bu Anayasa ihlaliyle değil, dayalı olarak bu olmaktadır. Eğer bugün bir hakim, bir savcı, bir Danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz, artık o tarih olan dönemler vardı, şimdi bunlar aşıldı. Fakat bu CHP’li zat maalesef bunlardan bîhaber olduğu için kalkıp, ‘Böyle bir karar verici olursa ben buna güvenemem’ gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor. Çünkü bunlar partili olmuş veya geçmişte bakanlık falan yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor veya yasalar neye amir, bunlardan haberi yok. Çok dışında kalmışlar. Bundan sonraki süreçte de atılacak adımlar derken, kurumlar noktasında, birçok kurumda nasıl artık bu bayan kardeşlerimiz görev alıyorlarsa, şu anda görüyorsunuz emniyet teşkilatımızda hanım kardeşlerimiz başları örtülü olarak görev alıyor mu, alıyor. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Söylenseydi bunlar ‘Olmaz öyle şey ya’, derlerdi. Oldu mu? Oldu. Bunu kastettim.”

Asiltürk’ten destek istedim

n Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretlerinize ilişkin soru üzerine, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin mutat olduğunu, zaman zaman Bahçeli’nin kendisini, zaman zaman da kendisinin Bahçeli’yi ziyaret ettiğini söyledi.

Bahçeli ile istişare

Ziyaretlerde, geleceğe yönelik neler yapabileceklerini konuştuklarını, şu andaki durumun değerlendirmesini yaptıklarını belirten Erdoğan, yine ağırlıklı olarak da ülkenin dünyadaki ikili ilişkileri, bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele konularını Bahçeli ile etraflıca görüştüklerini anlattı. Erdoğan, Bahçeli’nin de bu noktada, kabineye, hükümetin yaptığı çalışmalara yönelik başarı temennilerini söylediğini ifade ederek, geçmişten bu yana tarih analizleri de yaptıklarını dile getirdi. Bu analizlerle beraber bundan sonra da neler yapılabileceğini konuştuklarını belirten Erdoğan, “Bu konuda aramızdaki Cumhur İttifakının güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz” dedi.

Görüşmeler sürecek

Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin de şunları söyledi: “Geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım. Geçenlerde biliyorsunuz Demokratik Sol Partinin Genel Başkanıyla da Külliye’de bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek.”