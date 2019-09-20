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Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

20 Eylül 2019 Cuma 21:35
Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 21:35
  1. İstanbul
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