  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'dan tarihi 'Ayasofya Camii' açıklaması: Bu bir meydan okumadır!
Gündem

Erdoğan'dan tarihi 'Ayasofya Camii' açıklaması: Bu bir meydan okumadır!

Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden cami olarak açmanın bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş büyük bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 01:46:00 -
Erdoğan'dan tarihi 'Ayasofya Camii' açıklaması: Bu bir meydan okumadır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı.

"Ayasofya'yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır"

Ayasofya'yı yeniden cami olarak açmanın bile küresel vesayete büyük bir meydan okuma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıştırılmaya, çatıştırılmaya çalışılan kim varsa Türkiye'nin 20 yılına sığdırdığımız büyük devrime katkı vermiştir. Dışlanan Müslüman, dilinden dolayı ayrılıkçıya uğrayan Kürt'ün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevi'nin, haksızlığa uğrayan Hristiyan ve Yahudi'nin herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.

Nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken görüntü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken görüntü!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken görüntü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak
Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

"Türkiye Yüzyılı" başladı! Başkan Erdoğan ilk hedefi duyurdu

Gündem

"Türkiye Yüzyılı" başladı! Başkan Erdoğan ilk hedefi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fatma teyzenin hayali gerçek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fatma teyzenin hayali gerçek oldu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fatma teyzenin hayali gerçek oldu

Fatih Portakal, Erdoğan hayranlığını gizleyemedi!
Fatih Portakal, Erdoğan hayranlığını gizleyemedi!

Medya

Fatih Portakal, Erdoğan hayranlığını gizleyemedi!

AK Partili belediye Erdoğan'ın talimatını hiçe saydı! Başıbozuk köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa kamyon çarptı!
AK Partili belediye Erdoğan'ın talimatını hiçe saydı! Başıbozuk köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa kamyon çarptı!

Yerel

AK Partili belediye Erdoğan'ın talimatını hiçe saydı! Başıbozuk köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğa kamyon çarptı!

İrfan Değirmenci Fatih Portakal'ın Erdoğan hayranlığını hazmedemedi!
İrfan Değirmenci Fatih Portakal'ın Erdoğan hayranlığını hazmedemedi!

Medya

İrfan Değirmenci Fatih Portakal'ın Erdoğan hayranlığını hazmedemedi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23