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Siyaset Erdoğan'dan tarihi ayar! 'Kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem'
Siyaset

Erdoğan'dan tarihi ayar! 'Kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "mülteci" açıklamasına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 19:40:00 - 2021-11-11 19:57:18

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

'Kapıları açarsak ne yapar bilemem!'

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "mülteci" açıklamasına cevap verdi. "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem. Mültecilerin botlarını şişleyip ölüme mahkum eden Yunanistan'dır." ifadelerini kullandı.

Miçotakis ne demişti?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Hollanda Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Hollandalı bir gazetecinin, Yunanistan'ın göçmenleri Türkiye'ye geri ittirdiğini sorması üzerine adeta sinir krizi geçirmiş ve "mülteci sorununun" sorumluluğunu Türkiye'ye yüklemişti.

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Yorumlar

Kerim

O Mico denilen … neyse agzima kotu bir soz almiyim, onun suyu kaynadi artik
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