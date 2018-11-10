Erdoğan'dan talimat: Seçimler için harekete geçin, yeni projeler üretin

Toplantıda Erdoğan’ın kurulun yapacağı çalışmaların yerel seçimlere hazırlık anlamında önemli olduğu vurgusu yaptığı öğrenildi. Kurul üyelerine biran önce çalışmalara başlanması talimatını veren Erdoğan’ın, kurulun yerel seçimlerle ilgili yeni politikalar ve projeler üretmesini de istediği belirtildi. Ayrıca, kurul üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi diğer bakanlık ve ilgili STK’larla koordineli çalışması gerektiği uyarısında bulundu. Kurulun çalışmaları mahallî seçimlerde belediye başkanları tarafından da takip edilecek. Toplantıda, Kurulu Başkanvekilliğine ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe getirildi.