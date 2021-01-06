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Siyaset Erdoğan'dan SMA hastaları için talimat!
Siyaset

Erdoğan'dan SMA hastaları için talimat!

SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken ne ise yapılacaktır. Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 07:57:00 -
Erdoğan'dan SMA hastaları için talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında sosyal medyada tartışma konusu olan SMA hastalarına ilişkin yapılan spekülasyonlara karşı kurmaylarını uyardı. Edinilen bilgilere göre, SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz tedavi konusunda hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi masraflarının da tamamı devletimiz tarafından ücretsiz karşılanıyor. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Gereken ne ise yapılacaktır. Bununla ilgili sosyal medyadaki yalanlarla mücadele konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın” talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, köprü, otoyol, reformlar ve yapılan düzenlemeler gibi bugüne kadar AK Parti’nin çalışmalarının da iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Toplantıda yapılan sunumda, Türkiye’de 1.500’e yakın SMA hastası olduğu ve yıllık 2 milyar TL harcama yapıldığı anlatıldı. Meclis Nadir Hastalıklar Komisyonunun raporunun da gündeme geldiği toplantıda, bazı MYK üyeleri ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nöromusküler hastalıklar için mevcut durumda var olan “Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri”nin etkin olarak çalışması ve ‘evlilik öncesi SMA tarama programının’ tarama programlarına dâhil edilmesi konusunda adım atılması gerektiğini aktardı.

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti’de yeniden başlatılması planlanan kongrelerle ilgili de sunum yapıldı. Takvime göre, 13 Ocak’ta Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elâzığ ile 19 Ocak’ta ise Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük kongreleri yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı kongrelere gitmesi planlanırken, pandemi nedeniyle çoğuna video konferans yöntemiyle katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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