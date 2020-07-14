  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Erdoğan'dan sert uyarı: Ermenistan'ın çapını aşar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın 11 Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırılara tepki gösterdi. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınayan Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" dedi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:22:00 - 2020-07-14 20:34:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yaklaşık 2 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'a desteğini açıklayan Başkan Erdoğan, Ermenistan'a da çok sert uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili bir kaç kelam etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim. Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslarda neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımız belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet sınırları arasında ağır silahlarla yapılmıştır. Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taaruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."

Yunan'dan sonra Ermeniler de Türk yemeklerini gasp etti!
Yunan'dan sonra Ermeniler de Türk yemeklerini gasp etti!

Dünya

Yunan'dan sonra Ermeniler de Türk yemeklerini gasp etti!

Ermenistan'a korku salan açıklama!
Ermenistan'a korku salan açıklama! "Birlikte ağır darbe indireceğiz!"

Gündem

Ermenistan'a korku salan açıklama! "Birlikte ağır darbe indireceğiz!"

Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!
Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!

Gündem

Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

bu saldırının içinde moskof gavuru ruslarda var.
  • Yanıtla

gerçeği söylemek

sayın başkan türkiyedeki ermenileri izni olmayan ları sınırdışı edelim
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı