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Erdoğan'dan sert sözler: Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir?

Ankara'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı yeni Gezi olayları yapmaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'a yönelik sert sözler söyledi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, halkı yeni Gezi olayları yapmaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'a sert sözlerle yüklendi.

'Portakal mıdır mandalina mıdır narenciye midir'

Erdoğan, 'Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, nareciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı milleti sokağa çağırıyosun. Sokağa mı çağırıyosun işte buyur.' dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:06
  1. Konya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet25 dk önce
    Portakalın hesabını savcılar görmeli.Siyasette ekonomi konusulmuyor.sadece oy için kamplastirma
  • Hy-hyHy-hy28 dk önce
    Sokak ağzı yakışıyormu?Portakal'da dese ki; Erdoğanmı,Geçdoğanmı,Sezaryenmi,Prematüre mi? dese olurmu...Olmaz.Yanlış olur.Başkanda muhatap almamalı,alsa bile perde arkasından olmalı....
  • Aziz KahramanAziz Kahraman32 dk önce
    ...Fatih Portakal ne dedi ...

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