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Siyaset Erdoğan'dan 'Sedat Peker' göndermesi: Tasallutlarından kurtardık
Siyaset

Erdoğan'dan 'Sedat Peker' göndermesi: Tasallutlarından kurtardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firari suç örgütü lideri Sedat Peker'e de göndermede bulundu

Yeniakit Publisher
2021-06-11 22:35:00 -
Erdoğan'dan 'Sedat Peker' göndermesi: Tasallutlarından kurtardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle “Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı”nın açılış töreninde konuştu.

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, firari suç örgütü lideri Sedat Peker'e de göndermede bulundu.

Türkiye'nin kirli gündemlerle eski günlerine döndürülmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir." diye konuştu.

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