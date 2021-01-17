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Teknoloji Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Gelecek Partili isme telefon
Teknoloji

Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Gelecek Partili isme telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sopalı ve silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı aradı. Özdağ, Erdoğan'ın saldırı ilgili bilgi aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 08:59:00 -
Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Gelecek Partili isme telefon

Ankara'da 5 kişilik bir grubun sopalı ve silahlı saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı. Özdağ, Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra saldırı ile ilgili bilgi aldığını söyledi.

'Uluslararası bir operasyon değil midir?

Halk TV'de saldırı ile ilgili açıklama yapan Özdağ, şunları kaydetti: "Şöyle bakalım olaya. Sayın Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. 'HDP kapatılsın, CHP ve İYİ Parti'de teröre yardım ve yataklıktan soruşturmaya tabii tutulsun', bizler için de 'Pensilvanya projesi' dedi. Ben de kendisine bir tweet attım."

"Türkiye'de dört tane önemli uluslararası operasyon yapıldığını söylemiş. 1. Gezi olayları 2. 6-8 Ekim olayları, 3. Hendek olayları, 4. 15 Temmuz olayı. Ben de sordum kendisine. '17-25 Aralık Olayları' sizce nedir? Uluslararası bir operasyon değil midir?"

Birlikte koalisyon ortağı yapalım

"Madem ki HDP kapatılsın diyorsunuz, Gezi olaylarından sonra gerek hendek olaylarında gerek 6-8 Ekim olaylarında Ahmet Davutoğlu başbakandı. Bize 7 Haziran sonrası koalisyon için geldiğinde 4 teklifle geldi. 'Uzun soluklu hükümet kuralım. Birlikte koalisyon ortağı olalım. Kabul etmiyorsanız azınlık hükümeti kurayım. Bizi HDP'ye mahkum etmeyin."

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