Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair flaş açıklama: NATO kararlı bir adım atmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunarak, "NATO, kararlı bir adım atmalı. Avrupa Birliği ve batıcı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemeli" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

NATO, kararlı bir adım atmalı. NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımız konusunu onlara ilettik. Bugünkü toplantıda tüm liderlerin duruşunu görerek, biz de kendi duruşumuzu onlara açıklayacağız.

Ukrayna'daki türklerin tahliyesi

Havadan tahliye olmadığı için karadan güvenli bölgelerden gerekli olan her şeyi yapacağız. Başkonsolosluklarımıza giderek başvurmaları gerekiyor.

Batı'ya tepki

Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık ve net. Şuanda Avrupa Birliği ve batıcı zihniyetler ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi bol bol nasihat çekiyorlar, bununla bir yere varmak kolay değil. Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesini, ne tür adımlar atılacak bunları konuşacağız. Bol bol nasihat çekmek, kınamak olmaz. Bu işi bir Hacivat-Karagöz cümbüşüne çevirmek olmaz.

Zelensky'nin de ifadesiyle herhangi bir destek vermek yerine nasihat ediyorlar. Bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz.