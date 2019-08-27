Erdoğan’dan Putin’le ortak görüşmede dünyaya mesaj: Meşru müdafaa hakkımız var Rusya'da günübirlik çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da günübirlik çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rus lider Putin'in konuşmalarından satır başları; S-400 projesinde beraber çalışıyoruz. Uluslararası ve bölgesel gündemi ele aldık. Bu, bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk gelişi değil. Eylülü ortasında Ankara’ya geleceğiz. Astana garantörleri olarak toplantı gerçekleştireceğiz. Sayın Erdoğan Moskova’daki enerji haftasına davet edildi. İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar temelinde yürütülüyor. Rusya ve Türkiye enerji alanında da işbirliği halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları; Rusya’da bu fuar sebebiyle bulunmaktan duyduğum memnuiyeti özellikle belirtmek istiyorum. 17-22 eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz Teknofest’te biz de Rus dostlarımızı İstanbul’da ağırlamak istiyoruz. Bu sene turizmde rekora koşuyoruz. Rus turistlerin sayısı yüzde 14 arttı. Rejimin sivil alt yapıyı hedef alan saldırıları İdlib’de tesis ettiğimiz sükuneti bozdu. İdlib’de rejim saldırıları sonucu Mayıs ayından beri 500’ü aşkın masum insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce İdlib’li evleri terk etmek zorunda kaldı. 3,5 milyon Suriyeli yeni bir insani felaketle karşı karşıya. Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez. Sivilleri hedef alan saldırlar radikal unsurları da kışkırtmaktadır. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını değerli dostum Putin’e de ifade ettim. Saldırılar bizi müdafaaya sevk etmektedir '(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız. İdlib’de Astana ruhuna uygun hareket etmeliyiz. Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.