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Erdoğan'dan Osman Çakmak'a telefon!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesini kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

03 Şubat 2019 Pazar 22:04
Erdoğan'dan Osman Çakmak'a telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesini kaybeden hemşehrileri Osman Çakmak'ı aradığını belirtti.

Babaya acil şifalar diledi

Vidinel, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören babasına ise acil şifalar dilediğini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak, Narlıkışla köyündeki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ömer Çakmak ise hastaneye kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:04
  1. Osman Çakmak
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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