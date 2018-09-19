Erdoğan'dan önemli mesajlar! Türkiye taviz vermeyecek

Başkan Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, 'ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir' dedi



STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ YATIRIM VE TİCARET İLE GÜÇLENECEK



Erdoğan, "Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaret ile güçlenecek" diye konuştu.



TÜRKİYE KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİR



Erdoğan, " ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir" dedi.



'TÜRKİYE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEK'



"ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor." diyen Erdoğan, "Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.