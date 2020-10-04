  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'dan Nur talebesi Mehmet Fırıncı için taziye
Gündem

Erdoğan'dan Nur talebesi Mehmet Fırıncı için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:47:00 - 2020-10-04 00:50:09
Erdoğan'dan Nur talebesi Mehmet Fırıncı için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Fırıncı için taziye

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı:

Hastanede tedavi görüyordu

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu son günlerde ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, bu sabah hayatını kaybetti.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Nur talebesi Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü
Nur talebesi Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü

Aktüel

Nur talebesi Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü

Mehmet Fırıncı kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?

Biyografi

Mehmet Fırıncı kimdir?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı
Gündem

Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı

Ahmet Davutoğlu'nun kendisini yüzde 49.5 oy almış başbakan olarak tanıtmasına Ahmet Hakan tepki gösterdi. Hakan, köşe yazısında Davutoğlu'nu..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var
Dünya

Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay