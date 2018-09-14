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Erdoğan'dan Merkez Bankası'na 'faiz' tepkisi: Sabır bir yere kadar!

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararına tepki gösterdi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:35
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na 'faiz' tepkisi: Sabır bir yere kadar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faizi yükseltme kararına tepki gösteren Erdoğan "Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye, 24 Haziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak demokatik olgunluğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz tercihini, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te partimizden yana kullanmıştır, istikrar demiştir. Biz döviz kurunun yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz saldırısına maruz kaldık. Dövizdeki artış mantıkla açıklanamayacak şekilde yükseltildi. Yılbaşında, 3,8 olan, Nisan başında yaklaşık 4 olan, Haziran'da 4,6'yı bulan kuru buraya kadar anlayabilirdik. Seçimde böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık. Daha sonraki gelişmeleri öyle değerlendiremiyoruz.

BU EKONOMİK SUİKAST GİRİŞİMİDİR

Temmuz'da aynı seyri gösteren dövizin, Ağustos'taki yükseliş bir ekonomik suikast girişimidir. ABD yönetiminin egemenlik haklarımıza saygısızlık eden tutumlarına karşılık vermedik diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir.Türkiye'nin yaşadığı bu hadise dünyada hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının olmadığının göstergesidir. İş ekonomi sınırlarını aştı, Türkiye'nin cezalandırılması boyutuna ulaştı.Bu saldırıyı belirli bir noktada durdurduk. Mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor. Maruz kaldığımız saldırının manivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi enflasyon ve faiz olarak alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışı ile oluşur.

HADİ BUYUR BAĞIMSIZLIK, SABIR SABIR BİR YERE KADAR!

Merkez Bankası defalarca enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl donunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez.Finans kuruluşlarına tabii ki ihtiyacımız var. Onlarsız bir ekonomi olmaz. Onların ayakta kalışı da bizim reel ekonomi ve yatırımcının güçlü olmasına bağlıdır. O tulumbaya suyu koymamız lazım ki tulumbadan su gelsin. Kİşisel olarak faiz meselesine bakışımı bilmenizi isterim. Bu meseleyi gerek sizlerle gerek milletimle defalarca paylaştım.

DÖVİZLE KİRA TEPKİSİ: "YOK ÖYLE 25 KURUŞA SİMİT"

Gazı alan bastır gidiyor. Önüne  gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. Dövizle kira alıyorlar. Menkul ve gayrimenkul alım-satım, kiralama işlemlerinde ödeme yükümlülükleri artık kendi paramızla yapılacak. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok. Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paramıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir.

STOKÇULUK YAPANLARDAN BUNUN HESABINI SORULACAK

Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:35
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. canlı
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • ismetttismettt5 dk önce
    sayın cumhurbaşkanımülkemizbağımsız ise merkez bankası bana kimse karaşımaz ben bağımsız bir kurumum deyip istediğini yapıyorsa elini taşın altına atıp bu merkez bankasını lavedin
  • MİSAFİRMİSAFİR28 dk önce
    ŞAKAMISIN.KİM ÇIKARDI FAİZLERİ. DIŞ GÜÇLER.
  • Şeref KazanŞeref Kazan34 dk önce
    LAHEVLE VELAKUVVETE İLLABİLLAHALLAH cc herkese mutlak hak ettiğini verecektir ..
  • sancarsancar47 dk önce
    merkez bankası başkanında biraz gurur varsa, "o kadar biliyorsan, al kardeşim kendin yap" deyip bırakması lazım.
  • BekirBekir1 sa önce
    ... insan kendini sorgulamasi gerekiyor.
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