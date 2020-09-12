Erdoğan'dan Macron'a sert sözler: Senin süren az kaldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Üye Programı’nda konuşmak üzere, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısı ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nun ardından İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Üye Programı’nda yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un küstah sözlerine sert sözlerle yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yürüyüşlerini engelleyemeyeceğini, üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduklarını belirtti.

Erdoğan, üye çalışmalarını yürütürken yapılan her kaydın parti ile beraber Türkiye'yi de güçlendirdiğini asla aklından çıkarmayacaklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sadece üye sayısı bakımından değil, temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci parti olduklarını kaydetti.

Erdoğan, yeni yüzlerle, yeni isimlerle, yeni hizmet erleri ile AK Parti kadrolarını tahkim ederken, bir gönüldaşlarını dahi dışarıda bırakmayacaklarını ifade etti.

"Ötenin de ötesinde mücadele veriyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda birçok cephede, içeride, sınır ötesinde, ötenin de ötesinde çetin bir mücadele verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi baskıyla, terörle, ekonomik tetikçileri ile hedef alanların amacının Türkiye'yi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmek olduğunu söyledi.

Macron'a cevap: Sen gidicisin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek, zaten Macron'un süresinin az olduğunu ve gidici olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Fransa'yı Cezayir'den, Ruanda'dan tanıdığını söyleyerek katliamlara işaret etti.

Erdoğan, Türkiye'ye ekonomik destur çekenlerin kusura bakmamasını, bunların derdinin Erdoğan değil milletin ta kendisi olduğunu bildirdi.