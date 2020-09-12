Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 askeri darbenin yıl dönümü ile ilgili düzenlenen etkinlikte konuştu.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi.

"Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak"

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz ile ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yapan Macron, Erdoğan'la ilgili şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmasında Macron'a "Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" cevabını verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklaması:

"Şahsımla uğrasıyor. Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntı olacak. Defalarca bunu söyledi. Önce Türkiye ile uğraşma."