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Erdoğan'dan Macarların sorusuna cevap: 4 milyon mülteci var, kapıları açsak...

Budapeşte'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "3.5 milyon Suriyeli, 500 bin de Iraklı mülteci var. Kapılarımızı açık tutmuş olsak tablo böyle olmaz." dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:40
Erdoğan'dan Macarların sorusuna cevap: 4 milyon mülteci var, kapıları açsak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

"Avrupa'ya geçme ihtimalleri var mı?"

Macar bir gazetecinin Türkiye'deki mültecilere ilişkin "Türkiye'de kaç tane mülteci var? Bunların Avrupa'ya geçme ihtimali var mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'de an itibariyle 4 milyonun üzerinde mültecinin bulunduğunu söyledi.

 

"Geri dönüşler de başladı"

AB üyesi ülkelerden destek beklendiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Suriyeli olarak yaklaşık 3.5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteci var. Mültecilere kapılarımızı açık tutmuş olsak tablo böyle olmaz. 3.5 Suriyeli bunlar daha çok ya kamplarda ya da ülkemizin içerinde başka yerlerde bulunuyorlar. Ama geri dönüşler de başladı. En son İdlib'de bir iltica durumuyla karşı karşıyaydık. Mümkün olduğu kadar onları ülkemizde misafir etmeye çalışıyoruz. AB üyesi ülkelerden de destek bekliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:40
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