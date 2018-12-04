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Erdoğan’dan Latin rüzgârı

G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından Paraguay ve Venezuela ile temaslarda bulunarak Latin Amerika turunu tamamladı.

04 Aralık 2018 Salı 13:56
Erdoğan’dan Latin rüzgârı

Hacı Yakışıklı  Caracas

Arjantin’de katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Paraguay ve Venezuela’ya geçen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük Latin Amerika temaslarını tamamladı.

Maduro ile buluştu

Dün Venezuela’nın başkenti Caracas’a geçen Erdoğan’ı Simon Bolivar Havalimanı’nda Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arreaza, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes karşıladı.

Venezuela’daki temasları kapsamında öncelikli olarak Simon Bolivar Anıt Mezarı’nı ziyaret eden Erdoğan, Türk dostu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte Teresa Carreno Tiyatro Binası’nda düzenlenen Türkiye Venezuela İş Forumu’na katıldı. Miraflores Sarayı’nda Maduro tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelere iştirak ederek anlaşmaların imzalanma törenine katıldı. Maduro ile birlikte iştirak ettiği Türkiye-Venezuela İş Forumu’nda konuşan Erdoğan, tarihi bir ziyarete şahitlik edildiğini kaydederek, “Bu ziyaretin, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyorum. Venezuela’yı ülkemizin ortağı olarak görüyorum. Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor” dedi. İki ülke arasındaki işbirliğine de değinen Erdoğan, “Bizler başkanlar olarak bürokratik oligarşiye fırsat vermemeliyiz. Yoksa avuçlarında oynatırlar. Bütün bu işbirliğini en iyi şekilde sürdürmemiz lazım” ifadesini kullandı.

“Kalleşçe bir saldırı”

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Maduro ile yakın işbirliği içerisinde olacağız. Venezuela’nın mazlum ve mağdurlara karşı sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım. İslam düşmanlığının arttığı bir dönemde sayın Maduro’nun örnek tavrı son derece kıymetli. 5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır. Venezuela halkının iradesini gasp etmeye yönelik girişimleri asla kabul etmiyoruz.

Simon Bolivar kılıcı

Konuşmaların ardından “El Libertador” nişanı ve Simon Bolivar’ın kılıcının replikası Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a takdim edildi. Maduro tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılan Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti Latin Amerika temaslarını bitirerek yurda döndü.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:56
  1. Arjantin
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. Paraguay
  4. Venezuela
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Latin Amerika
  7. Caracas
  8. Simon Bolivar Havalimanı
  9. Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez
  10. Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arreaza
  11. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino
  12. Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu
  13. Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes
  14. Simon Bolivar Anıt Mezarı
  15. Teresa Carreno Tiyatro Binası
  16. Türkiye Venezuela İş Forumu
  17. Miraflores Sarayı
  18. El Libertador
  19. Simon Bolivar’ın kılıcı

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