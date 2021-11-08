Erdoğan'dan küfürbaz Lütfü'ye ayar!

Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesine tepki gösterdi.

Toplantıda Lütfü Türkkan'la ilgili bir videoda izleten Erdoğan, "Neresinden tutarsanız alçaklık, terbiyesizlik." dedi.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından şehit yakınına yapılan hakareti de aynı zihniyetin ürünü olarak görüyoruz. Gördüğümnüz gibi neresinden tutsanız saygısızlık, terbiyesizlik ve alçaklık olan bir skandal ile karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından paraömparça edilen şehit yakınının bacısına en ağır hakaretleri yaparak, bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. Bu kişi ve avanesi önce rezilliği inkar etmeye, şehit yakını suçlamaya çalıştılar, herkes belgesi ile ortaya konulunca özür dilediler.

İnsanlıktan nasibini almamış bu ismin milletvekili olarak o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Grup Başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir. Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması gerekir.

Genel Başkanın buna tahammül etmemesi, kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Ama ne yazık ki neymiş, başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bu siyasetçi müsvettesini el üstünde tutanların sorumluluğu bu görüntünün failinden az değildir.

Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz bu borcu temizleyememiş olan bu kişi, Kocaeli'nde yine devlete ait arazileri işgal etmiş, bu işgal sebebiyle orada ciddi bri sıkıntıalr yaaşnmıştı.

Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Siz ne iş yapıyorsunuz?