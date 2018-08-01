Erdoğan'dan kritik karar: Cenazeye katılacak

Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen asker eşi ve 11 aylık bebeği ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır. Milletimizin başı sağ olsun. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.