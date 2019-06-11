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Erdoğan’dan kritik görüşmeler… G-20 öncesi kritik Asya zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesine katılacak. Erdoğan, Tacikistan’daki zirvede Çin, Rusya ve İran liderleriyle ikili görüşmeler yapacak

11 Haziran 2019 Salı 08:56
Erdoğan’dan kritik görüşmeler… G-20 öncesi kritik Asya zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Haziran tarihlerinde Tacikistan'a gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 14-15 Haziran tarihlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapılacak.

Zirvede Türkiye'yi Başkan Erdoğan temsil edecek. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu liderler katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Japonya'da 28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak G-20 Liderler Zirvesi öncesinde yapılacak CİCA Zirvesi'nde Erdoğan ve Putin'in görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Putin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler, S-400 meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, ayrıca, Çin Devlet Başkanı Cinping, İran Cumhurbaşkanı Ruhani başta olmak üzere zirveye katılan liderlerle görüşecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması planlanan adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenecek ana oturumda da bir konuşma yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 48 ülkede 58 Türk kültür merkeziyle faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü toplantısında müdürlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haksız itham ve iftiralar bertaraf edin" talimatı verdi. Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel değerleri merkeze alarak dünyayla rekabet edebilecek bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerine, Yunus Emre Enstitüsünün de bunun önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Milletimiz sizlerden, müzikten sinemaya, Türk kültür ve sanatının her bir parçasını, tarihi değerlerimizi büyük bir titizlik ve itinayla, dünyayla paylaşmanızı bekliyor. Çünkü algı, bilgiyle şekillenir" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:56
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