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Siyaset Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz ve Libya da konuşuldu
Siyaset

Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz ve Libya da konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 00:49:00 -
Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz ve Libya da konuşuldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İtalya'nın, Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

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