Erdoğan'dan kritik atama! Resmi Gazete'de yayımlandı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Ömer Bulut atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’na atama kararı Resmi Gazete’de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer başkan yardımcısı Ömer Bulut atanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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