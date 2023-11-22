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Gündem Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim
Gündem

Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim

Yeniakit Publisher
2023-11-22 13:28:00 -
Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli hastaların Türkiye'ye getirilmesi için en kısa sürede Mısır'a gidebileceğini ifade etti. Erdoğan, "Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim" dedi.

Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN KISA ZAMANDA BİR MISIR SEYAHATİ DÜZENLEYEBİLİRİM"

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda önemli adımlar attığını belirten Başkanı Erdoğan şunları söyledi:

İlk etapta Gazze'deki kanser hastalarından 40'ı ülkemize geldi. İkinci etapta bu sayı ciddi manada arttı ve 88 hasta, 67 refakatçiye ulaştık. Bunların tedavilerini biz şehir hastanelerimizde yapıyoruz, buna devam edeceğiz. Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim. Mısır'da ağırlıklı gündemimiz bu konular olacak. "Ne gibi adımlar atabiliriz, hastaların tahliyesinin önünü nasıl açarız?" bunları konuşacağız. Bir an önce istiyoruz ki bu hastaların tamamını getirebilelim. Hatta benim arzum, cerrahi müdahale gerekenleri de bir an önce alalım. Hele hele çocukları bir an önce alalım, tıbbi müdahaleleri yapalım. Bu konuda arkadaşlarımızla mutabıkız ve süreci de inşallah bu şekilde işleteceğiz.

"İSRAİL TARAFINDAN YERLE BİR EDİLEN KENTİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMALIYIZ"

Ablukayı kırmak, sadece bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkelerinin tamamının atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır. Siyasette sıkça kullanılan takım oyunu yaklaşımının eksiksiz sergilenmesi gerekiyor. Ablukayı kırmak sadece bir miktar yardımın Gazze'ye sokulması ile gerçekleşmez. Ekonomik, siyasi, diplomatik, sosyolojik, kültürel birçok unsuru kullanarak hem ateşkesi sağlamalı, hem de Gazze'ye yeterince yardımı ulaştırıp, İsrail tarafından yerle bir edilen kenti yeniden ayağa kaldırmalıyız.
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