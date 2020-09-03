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Aktüel Erdoğan'dan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Aktüel

Erdoğan'dan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:49:53 -
Erdoğan'dan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

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